Почему треть россиян скептичны к соцопросам

Почему треть россиян скептичны к соцопросамНа доверие к отрасли могут влиять телефонные мошенники и самоцензура, полагают эксперты
Россияне разделились на три почти равные группы по отношению к опросам общественного мнения. Это доверяющие соцопросам (35%), настороженные по отношению к их данным (34%) и скептики (31%). К такому выводу пришел Аналитический центр ВЦИОМ в ежегодном мониторинге отношения граждан к социологическим опросам.
Люди, доверяющие соцопросам, признают их необходимость, доверяют результатам и видят их практическое применение. Они не склонны видеть фабрикацию данных. Как выяснили во ВЦИОМе, в этой группе несколько больше женщин и людей среднего возраста и больше доля тех, у кого есть высшее или неоконченное высшее образование. Чаще всего респонденты из этой группы оценивают материальное положение семьи как хорошее.
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