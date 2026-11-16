Почему треть россиян скептичны к соцопросам

Люди, доверяющие соцопросам, признают их необходимость, доверяют результатам и видят их практическое применение. Они не склонны видеть фабрикацию данных. Как выяснили во ВЦИОМе, в этой группе несколько больше женщин и людей среднего возраста и больше доля тех, у кого есть высшее или неоконченное высшее образование. Чаще всего респонденты из этой группы оценивают материальное положение семьи как хорошее.