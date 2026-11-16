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Главная / Общество /

Почему треть россиян скептичны к соцопросам

На доверие к отрасли могут влиять телефонные мошенники и самоцензура, полагают эксперты
Екатерина Дорофеева
Социологам стало сложнее добывать информацию по телефону
Социологам стало сложнее добывать информацию по телефону / Алексей Орлов / Ведомости

Россияне разделились на три почти равные группы по отношению к опросам общественного мнения. Это доверяющие соцопросам (35%), настороженные по отношению к их данным (34%) и скептики (31%). К такому выводу пришел Аналитический центр ВЦИОМ в ежегодном мониторинге отношения граждан к социологическим опросам.

Люди, доверяющие соцопросам, признают их необходимость, доверяют результатам и видят их практическое применение. Они не склонны видеть фабрикацию данных. Как выяснили во ВЦИОМе, в этой группе несколько больше женщин и людей среднего возраста и больше доля тех, у кого есть высшее или неоконченное высшее образование. Чаще всего респонденты из этой группы оценивают материальное положение семьи как хорошее.

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