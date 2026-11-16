Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минпромторг планирует расширить применение российской спецстали

Это должно поддержать отечественных металлургов и защитить рынок от импорта из Китая
Василий Милькин
Надежда Синцова
Ведомости
Ведомости

Департамент металлургии и материалов Минпромторга планирует включить использование российской динамной (электротехнической) стали в перечень критериев для подтверждения российского происхождения ряда видов машин и оборудования, предусмотренных постановлением правительства № 719. Об этом на конференции «Российский рынок металлов» сообщил заместитель директора департамента Андрей Савельев.

Использовать такие спецстали предполагается при производстве электромашин, электродвигателей, в том числе для электромобилей и гибридных автомобилей, а также для энергетического генерирующего оборудования, пояснил чиновник. По его словам, за использование динамной стали в производстве планируется значительно увеличить количество баллов для признания продукции российской.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте