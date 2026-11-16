Минпромторг планирует расширить применение российской спецстали

Использовать такие спецстали предполагается при производстве электромашин, электродвигателей, в том числе для электромобилей и гибридных автомобилей, а также для энергетического генерирующего оборудования, пояснил чиновник. По его словам, за использование динамной стали в производстве планируется значительно увеличить количество баллов для признания продукции российской.