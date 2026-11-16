Черные гуси-лебеди

То, о чем все давно говорили, случилось – добрые волшебники стали пожирать друг друга. С середины октября в прокатном расписании не меньше 3–5 отечественных киносказок. Как результат – ни одна не смогла войти в клуб миллиардников, который и так-то растерял былой престиж в последние годы из-за роста цен на билет.