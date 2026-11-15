ОКР пожалуется в МОК из-за недопуска молодежной сборной по хоккею к ЧМ в Канаде

Ранее стало известно, что правительство Канады не выдаст россиянам визы для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею. Россияне, имеющие действующие визы для выступления за канадские команды, также не смогут участвовать в соревнованиях даже под нейтральным флагом. Турнир пройдет с 26 декабря 2026 г. по 5 января 2027 г. в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России должна была заменить на турнире команду Норвегии.