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ОКР пожалуется в МОК из-за недопуска молодежной сборной по хоккею к ЧМ в Канаде

Филипп Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с жалобой на Международную федерацию хоккея (IIHF) в связи с отказом обеспечить участие молодежной сборной России в чемпионате мира 2027 г. в Канаде. Об этом заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев, комментируя сообщение IIHF о том, что российская команда не сможет выступить на турнире из-за позиции властей Канады.

«Единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую», – написал Дегтярев в Telegram.

Он отметил, что ранее в пятницу ОКР уже потребовал принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады. Министр назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными: по его словам, федерация длительное время придерживалась «заведомо дискриминационной позиции» в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа.

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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд, по его мнению, было ожидаемым и предсказуемым, и у IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований.

Ранее стало известно, что правительство Канады не выдаст россиянам визы для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею. Россияне, имеющие действующие визы для выступления за канадские команды, также не смогут участвовать в соревнованиях даже под нейтральным флагом. Турнир пройдет с 26 декабря 2026 г. по 5 января 2027 г. в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России должна была заменить на турнире команду Норвегии.

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В IIHF подтвердили, что из-за позиции и ограничений, официально озвученных канадским правительством, сборная России не может принять участие в турнире. После оценки возможности альтернативных договоренностей совет организации решил, что Канада останется принимающей стороной.

Вместе с тем 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В федерации выразили разочарование этим решением, заявив, что возвращение россиян сопряжено со значительными трудностями, включая визовые ограничения и вопросы безопасности.

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