Эстония допустила закрытие границы с РФ после попытки поджога Threod Systems

5 октября Financial Times сообщила, что Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции «активной обороны». По данным издания, элитные подразделения сейчас переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России и другие профильные службы отслеживают ситуацию вокруг российских границ, в том числе на направлении Эстонии.