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Эстония допустила закрытие границы с РФ после попытки поджога Threod Systems

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Таллин рассматривает возможность закрытия эстонско-российской границы после попытки поджога на оборонном предприятии Threod Systems. Об этом сообщается на сайте правительства Эстонии. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что уже обсудил вопрос с министром внутренних дел Игорем Таро, которому поручено вместе с государственной канцелярией подготовить необходимые шаги.

«Закрытие границы снизило бы угрозу для людей в Эстонии», – приводит его слова пресс-служба правительства.

По версии эстонских властей, в ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог. Никто не пострадал, производственные возможности компании не нарушены. Департамент полиции безопасности и пограничная охрана задержали восемь подозреваемых. По данным Таллина, все они являются жителями Латвии. Прокуратура ходатайствует о заключении под стражу пятерых из них. Власти подозревают российские спецслужбы в причастности к инциденту.

20 ноября премьер созвал заседание комитета безопасности правительства для брифинга по инциденту и обсуждения дальнейших шагов.

5 октября Financial Times сообщила, что Эстония перебрасывает часть элитных военных подразделений ближе к российской границе в рамках концепции «активной обороны». По данным издания, элитные подразделения сейчас переводят с главной военной базы страны в Тапа на позиции восточнее. Одно из подразделений первой эстонской бригады планируется разместить в городе Йыхви, расположенном примерно в 50 км от границы с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России и другие профильные службы отслеживают ситуацию вокруг российских границ, в том числе на направлении Эстонии.

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