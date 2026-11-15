UKMTO: танкер подвергся атаке в Персидском заливе

Утром 14 ноября танкер, перевозивший сжиженный природный газ, загорелся и остановился после подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива. Издание IRIB со ссылкой на ВМС Ирана сообщало, что судно проигнорировало предупреждения и вошло в запретную и опасную зону, при этом его системы отслеживания и идентификации были отключены.