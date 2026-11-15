UKMTO: танкер подвергся атаке в Персидском заливе
Танкер, следовавший через Персидский залив в восточном направлении, был атакован перед входом в Ормузский пролив. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Информация об атаке поступила от индийских властей. Сообщается, что экипаж танкера находится в безопасности. Характер повреждений уточняется.
Утром 14 ноября танкер, перевозивший сжиженный природный газ, загорелся и остановился после подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива. Издание IRIB со ссылкой на ВМС Ирана сообщало, что судно проигнорировало предупреждения и вошло в запретную и опасную зону, при этом его системы отслеживания и идентификации были отключены.
15 ноября Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщило, что два нефтяных танкера подорвались на минах и в итоге загорелись, пытаясь пройти через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту.
12 ноября КСИР сообщил, что на двух нефтяных супертанкерах произошли взрывы при проходе через Ормузский пролив.