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В Таганроге Ростовской области ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Ася Султанова

В Таганроге Ростовской области ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, рабочая группа начала обход поврежденных домов для оценки ущерба.

На трансформаторной подстанции ликвидировали открытое горение. Специалисты провели обработку территорию, чтобы не допустить повторного возгорания.

В результате атаки ВСУ ночью и утром 15 ноября в Таганроге один человек погиб. Пять человек в регионе пострадали. Трое мужчин и женщина пооучили ранения при падении обломков БПЛА на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции. Их госпитализировали. Мужчина пострадал в селе Троицкое Неклиновского района после того, как обломки БПЛА упали на территорию производственного цеха.

За минувшую ночь, по словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при отражении воздушной атаки силы ПВО сбили около 50 БПЛА в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области. Над территорией России дежурные силы перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 

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