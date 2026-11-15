В Таганроге Ростовской области ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В результате атаки ВСУ ночью и утром 15 ноября в Таганроге один человек погиб. Пять человек в регионе пострадали. Трое мужчин и женщина пооучили ранения при падении обломков БПЛА на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции. Их госпитализировали. Мужчина пострадал в селе Троицкое Неклиновского района после того, как обломки БПЛА упали на территорию производственного цеха.