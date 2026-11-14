Авиасообщение в США полностью восстановили после масштабного сбоя
Работа авиационной системы США полностью восстановлена после масштабного технического сбоя. Об этом сообщил журналистам министр транспорта страны Шон Даффи.
«Мы вернулись к полному функционированию», – заявил Даффи, поблагодарив пассажиров за терпение в связи с произошедшим.
По словам министра, федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты самолетов по всей стране в качестве меры предосторожности на фоне проблем с телекоммуникациями. Он подчеркнул, что безопасность полетов остается главным приоритетом ведомства.
Даффи уточнил, что причиной масштабного сбоя, по предварительным данным, стала попытка замены устаревшей проводки. Американские власти не обнаружили признаков того, что произошедшее связано с кибератакой или вмешательством иностранного государства.
14 ноября Axios сообщил, что FAA распорядилось приостановить все вылеты из аэропортов США из-за «чрезвычайных обстоятельств». В ведомстве объяснили ограничения неполадками со связью, которые затронули несколько центров управления воздушным движением.
Позже CNN сообщил, что в результате технического сбоя в американских аэропортах были задержаны или отменены 15 000 рейсов.