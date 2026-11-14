Авиасообщение в США полностью восстановили после масштабного сбоя

По словам министра, федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило вылеты самолетов по всей стране в качестве меры предосторожности на фоне проблем с телекоммуникациями. Он подчеркнул, что безопасность полетов остается главным приоритетом ведомства.