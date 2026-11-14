Радев: Болгария не будет поставлять Киеву оружие и боеприпасы со складов
Болгария больше не будет поставлять оружие и боеприпасы Украине со складов своей армии. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Его слова передает агентство БТА. По его словам, болгарские военные предприятия имели огромный объем экспорта в 2022–2023 гг., который затем постепенно снижался: в начале конфликта был огромный спрос на боеприпасы отечественного производства, а теперь появилась потребность в беспилотниках.
Радев отметил, что Болгария находится в процедуре чрезмерного дефицита и испытывает проблемы с резервами, поэтому в сложившейся ситуации не может предоставить финансовые ресурсы, но не препятствует решениям других стран ЕС о помощи. При этом София готова обсуждать механизмы, гарантирующие направление средств на гуманитарные нужды, электроснабжение и медицинскую помощь, а не на вооружение. В случае возможного участия Болгарии в качестве гаранта Радев настаивает на наличии механизмов целевого распределения средств среди болгарского населения, проживающего в нескольких регионах Украины.
10 ноября кортеж председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в болгарском городе Варна забросали яйцами. Акция протеста состоялась перед зданием Высшего военно-морского училища имени Николы Вапцарова, которое фон дер Ляйен посетила в рамках рабочего визита. Протестующие потребовали не допустить вовлечения Болгарии в военный конфликт, а также призвали фон дер Ляйен немедленно покинуть страну.
30 сентября Радев сообщил, что Евросоюз больше не может поставить Киеву необходимое количество средств ПВО, поэтому нужно приступить к дипломатическому диалогу. 31 августа Bloomberg писал, что ЕС и НАТО оказывали давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты-перехватчики Patriot. В числе обсуждавшихся вариантов была покупка ракет Норвегией с их последующей передачей Киеву.