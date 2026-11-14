Радев: Болгария не будет поставлять Киеву оружие и боеприпасы со складов

Радев отметил, что Болгария находится в процедуре чрезмерного дефицита и испытывает проблемы с резервами, поэтому в сложившейся ситуации не может предоставить финансовые ресурсы, но не препятствует решениям других стран ЕС о помощи. При этом София готова обсуждать механизмы, гарантирующие направление средств на гуманитарные нужды, электроснабжение и медицинскую помощь, а не на вооружение. В случае возможного участия Болгарии в качестве гаранта Радев настаивает на наличии механизмов целевого распределения средств среди болгарского населения, проживающего в нескольких регионах Украины.