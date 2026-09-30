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Премьер Болгарии: мы уже отдали все Украине

Сергей Пахомов
ТАСС
ТАСС

Евросоюз (ЕС) больше не может поставить Киеву необходимое количество средств ПВО, поэтому нужно приступить к дипломатическому диалогу. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ходе выступления на военно-космической конференции в Брюсселе.

«Мы не можем поставить Украине нужное ей количество средств ПВО, у нас их нет, мы уже передали все», – подчеркнул он (цитата по ТАСС). По его словам, военной промышленности Европы потребуется время, чтобы произвести новые системы противовоздушной обороны.

28 сентября глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не смогла договориться о передаче Украине запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Перед этим Politico сообщило, что Каллас призовет страны ЕС передать Украине ракеты Patriot из собственных запасов в ожидании новых поставок из США. 

7 сентября стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) одобрила заявку Украины на приобретение ракет Patriot за счет кредита ЕС на 90 млрд евро. При этом для фактического получения финансирования Киев должен предоставить ЕК на проверку контракты на закупку ракет.

31 августа Bloomberg писал, что ЕС и НАТО оказывали давление на Испанию и Грецию, требуя передать Украине ракеты-перехватчики Patriot. В числе обсуждавшихся вариантов была покупка ракет Норвегией с их последующей передачей Киеву.

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