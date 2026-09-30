Премьер Болгарии: мы уже отдали все Украине

«Мы не можем поставить Украине нужное ей количество средств ПВО, у нас их нет, мы уже передали все», – подчеркнул он (цитата по ТАСС). По его словам, военной промышленности Европы потребуется время, чтобы произвести новые системы противовоздушной обороны.