Каллас сообщила об отсутствии решения ЕС по передаче Украине ракет Patriot

7 сентября стало известно, что Еврокомиссия одобрила заявку Украины на приобретение ракет Patriot за счет кредита ЕС на 90 млрд евро. 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Сам Трамп на тот момент публично это решение не подтверждал.