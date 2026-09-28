Каллас сообщила об отсутствии решения ЕС по передаче Украине ракет Patriot
Министры обороны стран Евросоюза 28 сентября не смогли договориться о передаче Украине оставшихся у отдельных государств запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Перед заседанием Politico писало, что Каллас призовет страны ЕС передать Украине ракеты Patriot из собственных запасов в ожидании новых поставок из США. Военная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны были включены в повестку встречи министров.
Bloomberg сообщал о давлении стран ЕС и НАТО на Испанию и Грецию с целью добиться передачи Киеву ракет-перехватчиков Patriot. Среди обсуждавшихся вариантов была покупка ракет Норвегией с их последующей передачей Украине.
7 сентября стало известно, что Еврокомиссия одобрила заявку Украины на приобретение ракет Patriot за счет кредита ЕС на 90 млрд евро. 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Сам Трамп на тот момент публично это решение не подтверждал.