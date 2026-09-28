Politico: Каллас призовет страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot

29 июля Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot для защиты энергетической инфраструктуры в зимний период. По его словам, Трамп обещал постараться помочь, но указывал на потребность США в этих перехватчиках на фоне конфликта с Ираном. 31 июля американский президент заявил, что Вашингтону необходимо осторожно подходить к передаче Украине Patriot и что окончательного решения тогда принято не было.