Politico: Каллас призовет страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас намерена 28 сентября призвать страны ЕС передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника. Предполагается, что государства предоставят боеприпасы из собственных запасов в ожидании их последующего пополнения поставками из США.
Вопрос планируется обсудить на заседании Совета ЕС с участием министров обороны в Брюсселе. В официальной повестке встречи военная поддержка Украины стоит первым пунктом, отдельно предполагается рассмотреть вопросы противовоздушной обороны. Заседание пройдет под председательством Каллас.
8 сентября стало известно, что Еврокомиссия одобрила заявку Украины на приобретение ракет для Patriot за счет кредита ЕС на 90 млрд евро. Для получения финансирования Киеву необходимо представить ЕК контракты на закупку. 25 августа Украина сообщала о получении очередной партии ракет для этих комплексов.
31 августа Bloomberg сообщал, что страны ЕС и НАТО оказывали давление на Испанию и Грецию с требованием передать Украине ракеты-перехватчики Patriot. Среди обсуждавшихся вариантов была покупка ракет Норвегией с их последующей передачей Киеву.
8 июля Дональд Трамп заявил о планах передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Вопрос обсуждался на его встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Уже 28 июля лидеры вновь обсуждали лицензии на производство перехватчиков для Patriot во время переговоров в Белом доме.
29 июля Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot для защиты энергетической инфраструктуры в зимний период. По его словам, Трамп обещал постараться помочь, но указывал на потребность США в этих перехватчиках на фоне конфликта с Ираном. 31 июля американский президент заявил, что Вашингтону необходимо осторожно подходить к передаче Украине Patriot и что окончательного решения тогда принято не было.
25 сентября Зеленский заявил, что Трамп уже принял окончательное решение о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет Patriot. По словам украинского президента, Трамп сообщил ему об этом во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.