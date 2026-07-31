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Трамп: США нужно быть осторожными при передаче Украине ракет для Patriot

Ведомости

Вашингтону необходимо проявлять осторожность при принятии решений о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в Белом доме действительно обсуждается этот вопрос, однако никаких окончательных решений пока не принято. Американский лидер отметил, что подобные вооружения в будущем могут быть использованы не только против текущих противников США, поэтому необходимо тщательно оценивать последствия их передачи и производства.

При этом The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, написал, что Трамп уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для использования в зимний период против баллистических угроз. Вместо поставки готовых перехватчиков американский лидер, по данным журнала, предложил иной вариант поддержки. Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot, хотя Украина не сможет наладить их серийное производство еще в течение многих лет.

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Политика / Международные новости

В интервью Financial Times американский лидер сказал, что не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность рассматривается.

29 июля украинский лидер в интервью Axios обратился к президенту США с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.

28 июля президенты США и Украины провели встречу в закрытом режиме. Американский лидер заявил, что встреча с украинским президентом прошла «очень хорошо». Зеленский, в свою очередь, назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. Тогда же лидеры обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot.

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