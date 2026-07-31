Трамп: США нужно быть осторожными при передаче Украине ракет для Patriot

При этом The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, написал, что Трамп уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для использования в зимний период против баллистических угроз. Вместо поставки готовых перехватчиков американский лидер, по данным журнала, предложил иной вариант поддержки. Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot, хотя Украина не сможет наладить их серийное производство еще в течение многих лет.