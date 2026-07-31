Трамп отказал Зеленскому в предоставлении 300 ракет Patriot

The Atlantic также написал. что Зеленский во время встречи с Трампом попросил разрешить использовать спутниковую сеть Starlink для нанесения ударов по территории России. По данным издания, украинский лидер объяснил свою просьбу необходимостью поражать более мелкие и мобильные цели, в частности батареи баллистических ракет. Просьба прозвучала во время закрытой части переговоров в Белом доме 28 июля. По словам источников издания, Трамп не дал однозначного ответа, заявив лишь, что рассмотрит этот вопрос.