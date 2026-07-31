Трамп отказал Зеленскому в предоставлении 300 ракет Patriot
Президент США Дональд Трамп отказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для использования в зимний период против баллистических угроз. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По информации издания, украинская сторона просила предоставить 300 таких ракет для защиты энергетической инфраструктуры и отражения возможных атак в зимние месяцы. Как утверждает The Atlantic, Трамп не поддержал эту просьбу.
Вместо поставки готовых перехватчиков американский лидер, по данным журнала, предложил иной вариант поддержки. Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot, хотя Украина не сможет наладить их серийное производство еще в течение многих лет.
The Atlantic также написал. что Зеленский во время встречи с Трампом попросил разрешить использовать спутниковую сеть Starlink для нанесения ударов по территории России. По данным издания, украинский лидер объяснил свою просьбу необходимостью поражать более мелкие и мобильные цели, в частности батареи баллистических ракет. Просьба прозвучала во время закрытой части переговоров в Белом доме 28 июля. По словам источников издания, Трамп не дал однозначного ответа, заявив лишь, что рассмотрит этот вопрос.
31 июля Трамп в интервью Financial Times сказал, что не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность рассматривается.
29 июля украинский лидер в интервью Axios обратился к президенту США с просьбой предоставить 300 ракет Patriot. Зеленский также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.
28 июля Трамп и Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. Американский лидер заявил, что встреча с украинским президентом прошла «очень хорошо». Зеленский, в свою очередь, назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. Тогда же лидеры обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot.