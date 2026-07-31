Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
DVEC1,399+3,25%CNY Бирж.11,734-0,14%IMOEX2 214,95+0,23%RTSI878,08+0,73%RGBI115,04-0,48%RGBITR772,88-0,44%
Главная / Политика /

The Atlantic: Зеленский просил у Трампа использовать Starlink для ударов по РФ

Ведомости

Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил разрешить использовать спутниковую сеть Starlink для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, украинский лидер объяснил свою просьбу необходимостью поражать более мелкие и мобильные цели, в частности батареи баллистических ракет.

Как утверждают источники The Atlantic, просьба прозвучала во время закрытой части переговоров в Белом доме 28 июля. По их словам, Трамп не дал однозначного ответа, заявив лишь, что рассмотрит этот вопрос.

Трамп усомнился, что Украина получит лицензию на производство ракет Patriot

Политика / Международные новости

Один из собеседников издания отметил, что окончательное решение американского президента будет зависеть от того, сочтет ли он такую меру способной приблизить завершение конфликта. Если Трамп придет к выводу, что использование Starlink поможет подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам, он может поддержать инициативу. В противном случае, по словам источника, он вряд ли согласится.

The Atlantic также пишет, что во время визита в США Зеленский просил о личной встрече с владельцем компании SpaceX Илоном Маском, однако бизнесмен отклонил приглашение.

28 июля Трамп и Зеленский провели в Белом доме встречу в закрытом для прессы формате. Позже американский президент заявил журналистам, что переговоры прошли «очень хорошо». Зеленский также положительно оценил беседу и сообщил, что стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также вопросы дипломатического урегулирования.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её