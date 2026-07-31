The Atlantic: Зеленский просил у Трампа использовать Starlink для ударов по РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил разрешить использовать спутниковую сеть Starlink для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным издания, украинский лидер объяснил свою просьбу необходимостью поражать более мелкие и мобильные цели, в частности батареи баллистических ракет.
Как утверждают источники The Atlantic, просьба прозвучала во время закрытой части переговоров в Белом доме 28 июля. По их словам, Трамп не дал однозначного ответа, заявив лишь, что рассмотрит этот вопрос.
Один из собеседников издания отметил, что окончательное решение американского президента будет зависеть от того, сочтет ли он такую меру способной приблизить завершение конфликта. Если Трамп придет к выводу, что использование Starlink поможет подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам, он может поддержать инициативу. В противном случае, по словам источника, он вряд ли согласится.
The Atlantic также пишет, что во время визита в США Зеленский просил о личной встрече с владельцем компании SpaceX Илоном Маском, однако бизнесмен отклонил приглашение.
28 июля Трамп и Зеленский провели в Белом доме встречу в закрытом для прессы формате. Позже американский президент заявил журналистам, что переговоры прошли «очень хорошо». Зеленский также положительно оценил беседу и сообщил, что стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также вопросы дипломатического урегулирования.