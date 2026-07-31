The Atlantic: Зеленский просил у Трампа использовать Starlink для ударов по РФ

Один из собеседников издания отметил, что окончательное решение американского президента будет зависеть от того, сочтет ли он такую меру способной приблизить завершение конфликта. Если Трамп придет к выводу, что использование Starlink поможет подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам, он может поддержать инициативу. В противном случае, по словам источника, он вряд ли согласится.