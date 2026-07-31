Трамп усомнился, что Украина получит лицензию на производство ракет Patriot

28 июля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. The Guardian писала, что эти переговоры могут показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией. Американский лидер заявил, что встреча с украинским президентом прошла «очень хорошо». Зеленский тогда назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии».