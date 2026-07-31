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Трамп усомнился, что Украина получит лицензию на производство ракет Patriot

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не решил, выдаст ли Вашингтон Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но такая возможность рассматривается. Он заявил об этом в интервью Financial Times (FT).

«Это очень необычное оружие, и... мы должны быть немного осторожнее в вопросе выдачи лицензий. На самом деле мы не выдаем лицензии на оборудование», – сказал Трамп.

28 июля Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. The Guardian писала, что эти переговоры могут показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией. Американский лидер заявил, что встреча с украинским президентом прошла «очень хорошо». Зеленский тогда назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии».

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