О чем Зеленский говорил с Трампом в день похорон Грэма

О чем Зеленский говорил с Трампом в день похорон ГрэмаПрезидент Украины хочет обеспечить увеличение американской поддержки
В день похорон экс-сенатора от Южной Каролины республиканца Линдси Грэма (при жизни был внесен в России в список террористов и экстремистов) в Вашингтон на встречу с лидером США Дональдом Трампом прибыли президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Оба на протяжении многих лет сохраняли дружеские отношения с почившим, который, в свою очередь, не упускал ни одной возможности убедить американское руководство усилить военную и финансовую поддержку как Киева, так и Западного Иерусалима.
Как сообщают The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, Зеленский и Нетаньяху прибыли в надежде закрепить за собой поддержку лично Трампа. Особенно подчеркивается намерение Зеленского попросить способствовать усилению возможностей ПВО Украины. The Hill написало: «Киев стремится получить преимущество в конфликте до наступления зимы в надежде занять более сильную позицию на мирных переговорах».
По приезде Зеленского фотограф Эндрю Лейден опубликовал снимки, где видно, что первого заводят в Белый дом со стороны, а не с парадного входа. Закрытая встреча длилась около часа. После Зеленский опубликовал фотографии, назвал разговор с Трампом «хорошим» и поблагодарил его за поддержку: «Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для [зенитных ракетных комплексов] Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии».
Со стороны Трампа на встрече с Зеленским присутствовали госсекретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Вице-президент Джеймс Вэнс, который был на скандальной встрече Зеленского и Трампа в Овальном кабинете 28 февраля, на этот раз отсутствовал, так как был на церемонии прощания с Грэмом в Капитолии. Отсутствие Вэнса на встрече с украинским лидером подтверждают фото в соцсетях последнего.
Визит Зеленского прошел на фоне начатых им кадровых изменений в военном аппарате страны, основное из которых – снятие медийного министра обороны Михаила Федорова, повлекшее за собой возмущение со стороны части украинского общества. Кроме того, визит Зеленского выпадает на проведение сенаторами процедурного голосования по новому санкционному законопроекту, предусматривающему введение пошлин до 100% для основных покупателей российских энергоресурсов, а также введение 500%-ных пошлин на российскую продукцию, ввозимую в США. Документ не вводит санкции и пошлины, а дает Трампу право в каждом конкретном случае решать, применять эти ограничения или нет. Кроме того, в новой редакции документ предусматривает усиление санкционного давления на Иран.
Портал Axios сообщил о согласии среди сенаторов провести процедурное голосование 28 июля, в результате чего документ можно будет вынести на финальное голосование. Но окончательное утверждение законопроекта возможно лишь при поддержке палаты представителей, которая ушла на каникулы до конца августа.
Фон встречи Зеленского и Трампа – обострение конфликта между Москвой и Киевом, попытки Украины создать в инфополе образ того, что у нее все неплохо, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, США продолжают «сверять часы», декларируя намерение завершить конфликт. Кошкин считает, что Москва вряд ли поверит в эту риторику после информации СМИ о помощи американской разведки Киеву при ударах по российским регионам: «Поэтому очередную встречу Зеленского и Трампа Путин может расценить скептически с учетом того, что от договоренностей в Анкоридже фактически ничего не осталось».
После Зеленского Трамп принял Нетаньяху. Его тоже провели в Белый дом не через парадный вход. И если перед встречей с Зеленским он не уделял особого внимания украинской тематике, то к приезду Нетаньяху Трамп сделал несколько важных заявлений. На встрече американского лидера с израильским премьером, судя по фото, опубликованным пресс-службой Нетаньяху по итогам переговоров, в отличие от встречи с Зеленским Вэнс присутствовал.
Перед встречей, выступая в эфире консервативного телеканала Fox News, Трамп подчеркнул, что Израиля бы не существовало, не будь он президентом. Американский лидер также заявил, что Иран не контролирует Ормузский пролив и согласился на отказ от ядерного оружия. Не забыл он вспомнить и о Грэме, сказав, что тот хоть и был сторонником военных действий против Тегерана, но «в последние недели стал задумываться о сделке».
Трамп также подчеркнул недовольство сообщениями в СМИ, по которым Нетаньяху должен был передать ему разведданные об иранском ядерном объекте в горах: «Мне не нужно, чтобы Биби говорил мне об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я остался вовлеченным. Я слышал: Биби объявил об этом. Я спросил: «Почему ты просто не рассказал об этом мне? Почему ты должен объявлять об этом всему миру?» Он также анонсировал возможный удар по этому объекту, если США и Иран не заключат сделку.
Нетаньяху хотел бы добиться от Трампа не только возобновления войны против Ирана, но и ее расширения на важнейшие инфраструктурные объекты – мосты, тоннели и электростанции, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк. По его словам, Нетаньяху волнуют также потенциальная продажа США Турции и Саудовской Аравии самолетов F-35, а также ядерная сделка с последней. «Публичное недовольство Трампа стремлением Нетаньяху продолжить конфликт не гарантирует провала израильского премьера, известного умением подбирать ключи к американскому руководству», – резюмировал Юрк.