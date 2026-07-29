О чем Зеленский говорил с Трампом в день похорон Грэма

Трамп также подчеркнул недовольство сообщениями в СМИ, по которым Нетаньяху должен был передать ему разведданные об иранском ядерном объекте в горах: «Мне не нужно, чтобы Биби говорил мне об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я остался вовлеченным. Я слышал: Биби объявил об этом. Я спросил: «Почему ты просто не рассказал об этом мне? Почему ты должен объявлять об этом всему миру?» Он также анонсировал возможный удар по этому объекту, если США и Иран не заключат сделку.