Трамп: Грэм любил войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что умерший сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) до последнего выступал за продолжение конфликта на Украине. Об этом Трамп заявил телеканалу Fox News.
«В последние несколько недель он начал склоняться к тому, что если можно заключить сделку [с Ираном], то лучше сделать это, чем просто уничтожать оставшуюся часть страны. Я бы не сказал, что он думал подобным образом насчет Украины, он был очень воинственно настроен в случае с Украиной», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Грэм «любил войну» и «не было ни одной войны, которая ему бы не понравилась».
12 июля Трамп назвал Линдси Грэма одним из величайших людей, кого он когда-либо знал. Так американский лидер прокомментировал смерть Грэма. Сенатор скончался 11 июля после внезапной болезни. 10 июля он находился в Киеве.
26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция США касательно украинского вопроса двойственна. Он подчеркнул, что США поставляют оружие на Украину, но при этом Трамп утверждает, что поставки исходят от НАТО, а не от Вашингтона. Таким образом, США снимают с себя ответственность за его дальнейшую реализацию. Тем не менее Песков сказал, что Россия приветствует решение США способствовать мирному урегулированию конфликта.
28 июля начались переговоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования украинского вопроса. Зеленский прибыл в Вашингтон на похороны Грэма.