Трамп: Грэм любил войны

«В последние несколько недель он начал склоняться к тому, что если можно заключить сделку [с Ираном], то лучше сделать это, чем просто уничтожать оставшуюся часть страны. Я бы не сказал, что он думал подобным образом насчет Украины, он был очень воинственно настроен в случае с Украиной», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).