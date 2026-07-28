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Трамп начал встречу с Зеленским в Белом доме

Журналистов на переговоры не пустили
Ведомости

Президент США Дональд Трамп начал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Переговоры проходят в закрытом для прессы режиме, сообщает The Guardian.

Ожидается, что встреча пройдет в более дружественной атмосфере, чем предыдущие переговоры лидеров, во время которых Трамп публично раскритиковал Зеленского, заявив, что у него «нет козырей». По данным экспертов, опрошенных изданием, в последнее время администрация Трампа демонстрирует более благожелательный подход к Украине.

The Guardian пишет, что эта встреча может показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией.

CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с Зеленским процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По словам собеседника телеканала из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».

28 июля The Wall Street Journal писал, что Трамп считает возможным достижение мирного урегулирования украинского конфликта и готов участвовать в поиске решения.

По словам американского чиновника, президент США и его команда рассчитывают сыграть конструктивную роль в завершении конфликта и готовы взаимодействовать с обеими сторонами. Издание отмечает, что американский лидер говорил президенту России Владимиру Путину о своих намерениях по этому вопросу.

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