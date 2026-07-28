Трамп начал встречу с Зеленским в Белом доме

Ожидается, что встреча пройдет в более дружественной атмосфере, чем предыдущие переговоры лидеров, во время которых Трамп публично раскритиковал Зеленского, заявив, что у него «нет козырей». По данным экспертов, опрошенных изданием, в последнее время администрация Трампа демонстрирует более благожелательный подход к Украине.