WSJ: Трамп оптимистично настроен по урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп считает возможным достижение мирного урегулирования украинского конфликта и готов участвовать в поиске решения. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации Белого дома.
По словам американского чиновника, Трамп и его команда рассчитывают сыграть конструктивную роль в завершении конфликта и готовы взаимодействовать с обеими сторонами. Издание отмечает, что американский лидер говорил президенту России Владимиру Путину о своих намерениях по этому вопросу.
По данным источника, американский лидер сохраняет оптимизм относительно перспектив заключения мирной сделки.
Встреча президентов США и Украины состоится в 16:30 мск 28 июля. Переговоры пройдут в Овальном кабинете и будут закрытыми для прессы. CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с Зеленским процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По словам собеседника издания из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».
В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова обсуждать новые предложения по урегулированию конфликта на Украине. 24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил об открытости РФ к новым предложениям США по урегулированию конфликта, но они должны учитывать российские интересы. По словам представителя Кремля, Россия продолжает спецоперацию и намерена добиваться поставленных целей военным путем при отсутствии перспектив мирного урегулирования.
23 июля госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в этом процессе. Лавров тогда отметил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву.