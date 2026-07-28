WSJ: Трамп оптимистично настроен по урегулированию конфликта на Украине

Встреча президентов США и Украины состоится в 16:30 мск 28 июля. Переговоры пройдут в Овальном кабинете и будут закрытыми для прессы. CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с Зеленским процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По словам собеседника издания из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».