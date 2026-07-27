Захарова: Россия готова рассмотреть новые предложения по Украине
Россия готова обсуждать новые предложения по регулированию конфликта на Украина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто не отказывался», – сказала она на брифинге.
23 июля госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в этом процессе. Лавров тогда отметил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву.
25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине. «Может быть, конфликт стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», – предложил он.
24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать российские интересы. По словам представителя Кремля, Россия продолжает спецоперацию и намерена добиваться поставленных целей военным путем при отсутствии перспектив мирного урегулирования.