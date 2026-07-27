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Захарова: Россия готова рассмотреть новые предложения по Украине

Ведомости

Россия готова обсуждать новые предложения по регулированию конфликта на Украина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто не отказывался», – сказала она на брифинге.

23 июля госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в этом процессе. Лавров тогда отметил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине. «Может быть, конфликт стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», – предложил он.

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24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать российские интересы. По словам представителя Кремля, Россия продолжает спецоперацию и намерена добиваться поставленных целей военным путем при отсутствии перспектив мирного урегулирования.

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