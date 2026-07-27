Захарова: Россия готова рассмотреть новые предложения по Украине

23 июля госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в этом процессе. Лавров тогда отметил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву.