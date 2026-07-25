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Токаев предложил заморозить конфликт на Украине

Он считает возможным вернуться к стамбульской формуле 2.0
Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером в Омске предложил заморозить конфликт на Украине.

«Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас», – отметил Токаев, добавив, что противостояние Армении и Азербайджана, к примеру, имеет долгую историю и понятную логику.

«Может быть, конфликт стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», – предложил он.

Токаев при этом подчеркнул, что отказывается быть посредником между Москвой и Киевом, поскольку знает, что Россия – это великая страна, «сама справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня». Путин проявил «максимум дипломатической гибкости» во время переговоров с США в Анкоридже, заключил он.

«Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов – России и Украины. Все это надо останавливать», – подытожил казахстанский лидер.

Путин в ответ заявил, что в ходе сегодняшних бесед проинформирует коллегу о деталях украинского направления.

25 июля Путин и Токаев принимают участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема нынешнего мероприятия – «Формирование логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

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