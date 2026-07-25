Токаев предложил заморозить конфликт на Украине

Токаев при этом подчеркнул, что отказывается быть посредником между Москвой и Киевом, поскольку знает, что Россия – это великая страна, «сама справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня». Путин проявил «максимум дипломатической гибкости» во время переговоров с США в Анкоридже, заключил он.