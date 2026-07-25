Владимир Путин прибыл в Омск

Президент был в Омске последний раз в 2018 г. Тогда он совершал поездку по Сибири. На этот раз в Омск Путин прибыл также из одного из регионов Сибири – Иркутской области. Там 24 июля он посетил Иркутский авиационный завод. Президенту показали цеха производства самолета МС-21. Как сообщала пресс-служба Кремля, на предприятии сейчас в разной степени готовности находятся 18 воздушных судов. Также президенту показали модернизированный Як-130М.