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Владимир Путин прибыл в Омск

Здесь президент вместе со своим казахским коллегой примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 25 июля прибыл в Омск. Здесь он проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также два лидера примут участие в пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Форум межрегионального сотрудничества проходит поочередно – то в России, то в Казахстане. Тема нынешнего мероприятия – «Формирование логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». Обычно там собираются главы разных регионов двух стран, которые сотрудничают друг с другом.

Главы государств виделись не так давно. Владимир Путин 27-29 мая был в Казахстане с государственным визитом. В Астане проходили переговоры с Токаевым. Там же Путин принимал участие в заседании Высшего евразийского экономического совета. Тогда президент России во второй раз за нынешнюю каденцию посетил Казахстан с госвизитом, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял очень высоким уровнем отношений между двумя странами.

Президент был в Омске последний раз в 2018 г. Тогда он совершал поездку по Сибири. На этот раз в Омск Путин прибыл также из одного из регионов Сибири – Иркутской области. Там 24 июля он посетил Иркутский авиационный завод. Президенту показали цеха производства самолета МС-21. Как сообщала пресс-служба Кремля, на предприятии сейчас в разной степени готовности находятся 18 воздушных судов. Также президенту показали модернизированный Як-130М.

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