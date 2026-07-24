Лавров: РФ выполнила принцип «пацан сказал – пацан сделал» по Анкориджу
Россия выполнила договоренности, которые были достигнуты на переговорах с США в Анкоридже, придерживаясь принципа «пацан сказал – пацан сделал», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал – пацан сделал. Мы сказали – мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате [госсекретаря США Марко] Рубио», – сказал дипломат.
По словам министра, задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин в июне 2024 г., будут выполнены.
23 июля Рубио по итогам переговоров с Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в этом процессе.
Встреча главы МИД РФ и американского госсекретаря состоялась на полях мероприятий АСЕАН в Маниле (Филиппины) и продлилась 35 минут. В ходе переговоров Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Он также заявил, что поставки вооружений Украине недопустимы, и назвал такую политику европейских стран дестабилизирующей.
В июне 2024 г. Путин говорил, что условиями по прекращению огня с Украиной являются вывод украинских войск с присоединенных к России территорий и гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, он озвучил прежние цели спецоперации, ими стали демилитаризация и денацификация Украины.