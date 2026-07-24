Что значит встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио для украинского конфликта

Ранее, 26 июня, Лавров подробно описал ситуацию, которая сложилась летом 2025 г. в Анкоридже. Он объяснил, что за несколько дней до саммита в Москву прилетал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, привезший с собой американские предложения. «Уже в Анкоридже, когда два президента «сели за переговоры» (М. Рубио и Ваш покорный слуга тоже там были), президент России В. В. Путин, глядя на С. Уиткоффа, который тоже там находился, стал перечислять американские предложения пункт за пунктом. После каждого пункта он в присутствии президента США Д. Трампа и госсекретаря М. Рубио спрашивал С. Уиткоффа, правильно ли он пометил те идеи, которые тот привозил в Москву накануне Анкориджа. На каждый его вопрос С. Уиткофф отвечал положительно. Поэтому, когда мой коллега М. Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением...», – подчеркнул Лавров (стенограмма на официальном сайте МИДа).