Что значит встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио для украинского конфликта

Что значит встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио для украинского конфликтаАмериканская сторона заявила о безуспешности выбранного ранее формата диалога
Для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он сделал такое заявление 23 июля по итогам длившейся 35 минут встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях министерских мероприятий АСЕАН в Маниле. «Трудно достичь завершения (конфликта. – «Ведомости»), которое было бы приемлемо для обеих сторон. Мы пробовали, и мы продолжим эти попытки, в случае если сможем найти позицию, которая приближает такой исход. Мы готовы играть эту роль (посредника. – «Ведомости»)», – сказал он.
На официальном сайте МИД России встречу с Рубио назвали «обстоятельным обменом мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня». В качестве одной из основных тем разговора указан вопрос нормализации условий функционирования дипломатических миссий. Об украинском направлении в коммюнике подчеркивается, что Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение». Глава российской дипломатии также вновь подтвердил готовность Москвы к урегулированию конфликта и «приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной» в Анкоридже. В заявлении Рубио в качестве «провалившегося» предложения была приведена так называемая формула «три плюс два» – обмен территориями, который якобы (по версии американских СМИ) обсуждался и предусматривал сохранение за Россией только территории всего Донбасса, а также фиксацию линии фронта в Запорожье и Херсонской области. Представители России не подтверждали факт обсуждения. Летом 2024 г., выступая в МИДе, Путин говорил, что для прекращения конфликта ВСУ должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.
28 июня 2026 г. Путин объяснил, что «в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей». Он уточнил: «Так называемый дух Анкориджа не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей». При этом, подчеркнул президент, обсуждались определенные возможности завершения конфликта. В том числе, сказал Путин, Москву просили пойти на отдельные компромиссы, сформулированные американской командой переговорщиков, и она, обдумав их, согласилась.
Ранее, 26 июня, Лавров подробно описал ситуацию, которая сложилась летом 2025 г. в Анкоридже. Он объяснил, что за несколько дней до саммита в Москву прилетал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, привезший с собой американские предложения. «Уже в Анкоридже, когда два президента «сели за переговоры» (М. Рубио и Ваш покорный слуга тоже там были), президент России В. В. Путин, глядя на С. Уиткоффа, который тоже там находился, стал перечислять американские предложения пункт за пунктом. После каждого пункта он в присутствии президента США Д. Трампа и госсекретаря М. Рубио спрашивал С. Уиткоффа, правильно ли он пометил те идеи, которые тот привозил в Москву накануне Анкориджа. На каждый его вопрос С. Уиткофф отвечал положительно. Поэтому, когда мой коллега М. Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением...», – подчеркнул Лавров (стенограмма на официальном сайте МИДа).
США пытаются найти новые формулы, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, Москва и Вашингтон относились к саммиту на Аляске как способу найти «общий знаменатель», а не прийти к итоговому решению. «Изначально обе стороны относились с очень сдержанным оптимизмом к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Однако это не означает, что дипломатию списали со счетов. Она продолжается. Не сработал один рецепт – будут искать другой. Другой вопрос – когда его найдут и какой ценой», – сказал Кошкин.
Встреча Лаврова и Рубио, безусловно, свидетельствует об интересе сторон к переговорам, но этот интерес разнонаправленный, говорит политолог, автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов. Он объяснил, что Россия считает важными достигнутые в Анкоридже предварительные соглашения – есть встреча, есть важный дипломатический результат, и его надо реализовывать, невзирая на изменившуюся ситуацию. «США при Трампе к переговорам подходят с гораздо меньшим пиететом», – констатирует эксперт. Наумов считает, что настоящие переговоры пока невозможны и сторонам не нужны: сейчас всё решается на поле боя и всё больше в тылу.