Встреча Трампа с Зеленским начнется в 16:30 по московскому времени
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в 16:30 мск 28 июля. Это следует из расписания американского лидера.
Переговоры пройдут в овальном кабинете и будут закрытыми для прессы.
CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с Зеленским процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По словам собеседника издания из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».
Перед этим Трамп опроверг заявление Зеленского, что Россия якобы передает Ирану разведданные о военных базах США.