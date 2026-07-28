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Встреча Трампа с Зеленским начнется в 16:30 по московскому времени

Ведомости

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в 16:30 мск 28 июля. Это следует из расписания американского лидера.

Переговоры пройдут в овальном кабинете и будут закрытыми для прессы.

CNN 27 июля сообщал со ссылкой на источник, что Трамп обсудит на встрече с Зеленским процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По словам собеседника издания из Белого дома, «сейчас самое время положить конец конфликту».

Перед этим Трамп опроверг заявление Зеленского, что Россия якобы передает Ирану разведданные о военных базах США.

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