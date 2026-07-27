Почему Путин не согласился с Токаевым по заморозке конфликта на Украине

Почему Путин не согласился с Токаевым по заморозке конфликта на УкраинеПрезидент Казахстана вспомнил о Стамбуле, но в детали уходить не стал
Заморозка конфликта на Украине «как таковая невозможна» из-за позиции Киева. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, который предложил на встрече с Владимиром Путиным пойти таким путем на основе стамбульских соглашений.
«Для нас главное условие – мы должны достичь своих целей», – подчеркнул Песков. Он также добавил, что Путин подробно рассказал Токаеву про ход военной операции, пишет «Интерфакс». Украина, по мнению Пескова, могла бы своими действиями привести к остановке конфликта «до конца суток», если Киев все-таки согласится принять «соответствующие решения».
Киев отреагировал на заявления Токаева чуть позже. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 26 июля в соцсети X охарактеризовал предложение казахстанского лидера как «реалистичное, своевременное и мудрое».
Токаев выступил со своей инициативой по заморозке украинского конфликта накануне, на встрече с Путиным в Омске на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. «Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – заявил Токаев. Он также добавил, что Казахстан не будет играть роль посредника в урегулировании конфликта.
При этом Токаев сказал, что ему поступает «много сигналов» из Европы и США о нынешнем этапе конфликта между Украиной и Россией. «Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне», – дал свою оценку Токаев.
Наряду с этим он заметил, что природа российско-украинского конфликта казахстанцам и некоторым другим наблюдателям «не совсем понятна». «Жалко, конечно, молодые люди гибнут, это генофонд братских народов России и Украины.
И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства», – добавил Токаев.
Президент Казахстана неоднократно говорил, что единственным выходом из конфликта России и Украины может быть мирное урегулирование, а дальнейшая эскалация приведет к «непоправимым последствиям» для всех. Кроме того, Казахстан поддерживал мирную инициативу Китая и Бразилии от 2024 г. В том числе шесть пунктов – переговоры как «единственный жизнеспособный вариант выхода из кризиса», обмен военнопленными, защита гражданского населения и т. п.
Под стамбульской формулой 2.0 Токаев, вероятно, имел в виду работу на основе предварительных договоренностей весны 2022 г., которые были выработаны на переговорах России и Украины в Турции. В июне 2023 г. Путин показал документ по итогам той работы с рабочим названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Тогда же радио «Маяк» опубликовало приложение к документу с численными параметрами сокращения армии Украины: ВСУ – до 85 000, нацгвардии – до 15 000 (в общем – до 100 000).
Год назад, в июне 2025 г., Путин подтверждал, что стороны тогда договорились о возможных параметрах ВСУ и о вооружениях, «но потом «благодаря» усилиям западных союзников Украины они выбросили эти договоренности в помойку и решили воевать с нами до последнего украинца и до полной стратегической победы». При этом Путин считал условия 2022 г. более мягкими, чем позже, но говорил о готовности на основе стамбульских принципов вести диалог дальше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе 2026 г. говорил, что «честные» гарантии безопасности в Стамбуле означали отсутствие иностранных военных баз на территории Украины и никаких учений с участием иностранцев без согласования.
Известно, что Россия на переговорах весны 2022 г. также добивалась нейтрального статуса Украины и ее отказа от амбиций вступить в НАТО, придания русскому языку статуса официального и прекращения гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Украина получила бы гарантии безопасности, в том числе от постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Китай, Великобритания, Франция), а также, вероятно, Германии, Канады, Турции, Италии. При этом Москва не возражала против ее вступления в ЕС. По состоянию на 29 марта 2022 г. в проектах документов, которые позже опубликовала газета The New York Times, предполагалось, что статус Крыма будет определен в течение 10–15 лет и в этот период Украина обещала не пытаться вернуть полуостров силой.
Москва никогда не отказывалась от идеи возврата к договоренностям 2022 г. в Стамбуле, но с поправками на изменившиеся обстоятельства. Токаев сейчас вполне объяснимо недоволен украинскими ударами по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), основному экспортному маршруту для казахстанской нефти, считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. И подобное заявление Токаева могло быть сделано именно сейчас, предполагает эксперт, так как Казахстан опасается полного прекращения экспорта по КТК.
Самая же вызывающая деталь заключается в том, что Токаеву оказались «непонятны» истоки конфликта, продолжает Силаев, – в отличие от неохотного признания первопричин даже в США. Эта фраза могла быть адресована Украине и ее союзникам, ведь, по сути, Токаев повторил западную формулу первых месяцев спецоперации, считает эксперт. Но Токаев, продолжает Силаев, как настоящий дипломат, в своем заявлении сказал о Стамбуле 2.0 – пусть и не обязывающую ни к чему фразу, но ее можно услышать и как частичную поддержку позиции России. При этом он не сказал прямо, что необходимо вернуться именно к переговорам на основе договоренностей 2022 г., а сказал о некоей стамбульской формуле 2.0 – что можно принять и как намек на безрезультатные переговоры в 2025 г. в том же городе.
Реакция Москвы на предложение Токаева «сдержанная, но негативная», что и понятно, так как подобный сценарий не решает ни одного из спорных вопросов, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Что же касается стамбульских договоренностей, то, по мнению эксперта, реальных перспектив по возвращению к ним почти никаких нет из-за сильно изменившейся ситуации. Если же подходить к сказанному Токаевым с точки зрения общего принципа пакетного соглашения, которое бы учитывало опасения России и предусматривало решение первопричин конфликта, то на фоне куда более активного военного сотрудничества Киева с Европой и это становится намного сложнее, резюмирует Лукьянов.