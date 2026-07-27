Почему Путин не согласился с Токаевым по заморозке конфликта на Украине

Самая же вызывающая деталь заключается в том, что Токаеву оказались «непонятны» истоки конфликта, продолжает Силаев, – в отличие от неохотного признания первопричин даже в США. Эта фраза могла быть адресована Украине и ее союзникам, ведь, по сути, Токаев повторил западную формулу первых месяцев спецоперации, считает эксперт. Но Токаев, продолжает Силаев, как настоящий дипломат, в своем заявлении сказал о Стамбуле 2.0 – пусть и не обязывающую ни к чему фразу, но ее можно услышать и как частичную поддержку позиции России. При этом он не сказал прямо, что необходимо вернуться именно к переговорам на основе договоренностей 2022 г., а сказал о некоей стамбульской формуле 2.0 – что можно принять и как намек на безрезультатные переговоры в 2025 г. в том же городе.