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Трамп назвал очень хорошей встречу с Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла «очень хорошо». Об этом глава Белого дома написал в соцсети TruthSocial.

«Обсудили много вопросов», – сказал Трамп.

28 июля Трамп и Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. The Guardian писала, что эти переговоры могут показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией. По данным опрошенных изданием экспертов, в последнее время администрация Трампа демонстрирует более благожелательный подход к Киеву.

О чем Зеленский говорил с Трампом в день похорон Грэма

Политика / Международные новости

Зеленский после встречи с американским лидером опубликовал фотографии, назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии».

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