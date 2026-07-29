Трамп назвал очень хорошей встречу с Зеленским

Зеленский после встречи с американским лидером опубликовал фотографии, назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии».