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Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot на зимний период

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры в зимний период. Об этом он заявил в интервью Axios.

Axios пишет, что Трамп пообещал «постараться помочь», однако дал понять, что выполнение такой просьбы осложняется потребностью в использовании ракет-перехватчиков в рамках конфликта с Ираном.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.

«Это будет быстрее и дешевле», – сказал он.

О чем Зеленский говорил с Трампом в день похорон Грэма

Политика / Международные новости

28 июля Трамп и Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. The Guardian писала, что эти переговоры могут показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией. Американский лидер заявил, что встреча с украинским президентом прошла «очень хорошо». Зеленский, в свою очередь, назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии».

9 июля украинский лидер заявил, что Киев получит от Вашингтона ракеты для системы ПВО Patriot в ближайшие дни. Отдельно Зеленскому удалось договориться по поставкам ракет для системы с европейскими странами, но «там пока еще нет конкретных дат», добавил он. Кроме того, Украине передана лицензия на производство Patriot. О планах передать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot Трамп говорил 8 июля на совместной пресс-конференции с украинским лидером на полях саммита НАТО.

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