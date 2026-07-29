Зеленский запросил у США 300 ракет Patriot на зимний период
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры в зимний период. Об этом он заявил в интервью Axios.
Axios пишет, что Трамп пообещал «постараться помочь», однако дал понять, что выполнение такой просьбы осложняется потребностью в использовании ракет-перехватчиков в рамках конфликта с Ираном.
Кроме того, Зеленский сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями рассматривает возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их преобразования в противоракетные перехватчики с характеристиками, сопоставимыми с ракетами Patriot.
«Это будет быстрее и дешевле», – сказал он.
28 июля Трамп и Зеленский провели встречу в режиме, закрытом для журналистов. The Guardian писала, что эти переговоры могут показать, насколько изменилась позиция администрации Трампа в отношении Украины и конфликта с Россией. Американский лидер заявил, что встреча с украинским президентом прошла «очень хорошо». Зеленский, в свою очередь, назвал разговор с Трампом хорошим и поблагодарил его за поддержку. По его словам, они обсудили лицензии на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также «говорили о дипломатии».
9 июля украинский лидер заявил, что Киев получит от Вашингтона ракеты для системы ПВО Patriot в ближайшие дни. Отдельно Зеленскому удалось договориться по поставкам ракет для системы с европейскими странами, но «там пока еще нет конкретных дат», добавил он. Кроме того, Украине передана лицензия на производство Patriot. О планах передать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot Трамп говорил 8 июля на совместной пресс-конференции с украинским лидером на полях саммита НАТО.