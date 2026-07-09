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Зеленский: Украина получит ракеты для систем Patriot от США в ближайшие дни

Ведомости

Киев получит от Вашингтона ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в ближайшие дни. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна».

Отдельно украинскому лидеру удалось договориться по поставкам ракет для системы с европейскими странами, но «там пока еще нет конкретных дат», добавил он. Кроме того, Украине передана лицензия на производство Patriot.

«Президент [США Дональд] Трамп неоднократно подчеркивал, что сегодня производить Patriot в мире могут две-три страны, потому что технологически другие к этому не готовы. Украина признана Америкой как страна, которая готова это делать», – сказал он.

Техническими вопросами займутся МИД и министерства обороны обеих стран.

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Политика / Международные отношения

Вместе с тем парламент ФРГ не поддержал резолюцию с требованием усилить поддержку Украины, в которую входит поставка ракет Taurus и ракет для Patriot.

7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина постоянно просит новые виды вооружений как оборонительного, так и наступательного характера, но это, по его словам, не может воспрепятствовать продолжению спецоперации.

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