Минобороны пообещало ответить на рост поставок западного оружия ВСУ
Россия не оставит незамеченным рост поставок беспилотников и ракет западных стран для нужд вооруженных сил Украины. В ответ будет увеличено число ответных ударов, сообщило Минобороны РФ.
«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов <...> будут парированы адекватным ростом количества и могущества ответных ударов Вооруженных сил РФ по территории Украины», – подчеркнуло ведомство.
6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что анализировать вовлеченность подстрекателей продолжения боевых действий на Украине будут Минобороны и спецслужбы. Он подчеркнул, что ведомства обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в процесс подстрекательства.
1 июля агентство Reuters со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Михаила Федорова европейским институтам сообщило, что Киев потребовал от Евросоюза 6,6 млрд евро, чтобы удовлетворить военные нужды страны. По мнению министра, финансирование позволит использовать так называемое «окно возможностей» на «поле боя», которое продлится еще шесть – девять месяцев.
Тогда Федоров подсчитал, что Украине в 2026 г. потребуется 136 млрд евро на оборону. Из этих средств Киев может самостоятельно покрыть 53 млрд евро, еще 45 млрд евро Брюссель уже пообещал в рамках программы финансирования на 90 млрд евро в течение двух лет, напомнил он.