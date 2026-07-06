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Главная / Политика /

Песков: подстрекателями конфликта на Украине займутся Минобороны и спецслужбы

Ведомости

Анализировать вовлеченность подстрекателей продолжения боевых действий на Украине будут Минобороны и спецслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, кому дано такое поручение главы государства.

«Речь идет о Министерстве обороны и также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены вот в это подстрекательство», – сказал он.

3 июля президент РФ Владимир Путин в ходе визита во вспомогательный пункт Объединенной группировки войск поручил провести анализ вовлеченности «каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине». Он пояснил, что анализ нужен для возможного принятия «ответственных решений» в будущем.

Путин говорил в июне, что Запад не атакует РФ со своей территории, боясь ответного удара.

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