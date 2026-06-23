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Путин: Запад пока не атакует РФ со своей территории, боясь ответного удара

Ведомости

Страны Запада пока не допускают ударов по России со своей территории, так как понимают, что за этим последует ответ со стороны Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных академий и вузов силовых структур в Кремле.

«Они пока все-таки не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Потому что это все понимают или должны понимать. Поэтому всячески стараются дистанцироваться от этого», – отметил он.

По словам Путина, рейтинг политических сил, которые выступают за военную конфронтацию и усиление агрессии против России, катастрофически снижается.

Российский лидер в ходе выступления также подчеркнул, что страны НАТО открыто говорят, что готовятся к войне с Россией, увеличивая расходы на армию и вооружения. По словам главы государства, для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе.

Главные заявления Путина об угрозах войны со стороны НАТО и роли армии

Политика / Армия и спецслужбы

18 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители коллективного Запада тоже виновны в преступлениях Киева. Он объяснил, что государства не осуждали преступления по отношению к жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также не высказали слов осуждения после украинской атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области.

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