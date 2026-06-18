Володин: Запад наравне с Украиной виновен в преступлениях Киева

17 июня украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Ранения получили восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. СК России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте. Россия обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны.