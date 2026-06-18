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Володин: Запад наравне с Украиной виновен в преступлениях Киева

Ведомости

Представители коллективного Запада не осуждали преступления киевского режима по отношению к жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также не высказали слов осуждения после украинской атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Они виновны в этих преступлениях, как и сам киевский режим, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Сегодня представители европейских элит поставляют киевскому режиму оружие, ракеты, обеспечивают средствами наведения, спутниковыми группировками. Тем самым став стороной конфликта», – сказал Володин.

По его словам, представители Запада делают это, чтобы «сохраниться во власти, решить накопившиеся проблемы за счет России». Украинцев при этом сделали расходным материалом, «которого становится все меньше и меньше». Володин подчеркнул, что лишь достижение целей спецоперации способно «остановить зло, которое возродилось на Украине при поддержке бывшего президента США [Джо] Байдена и руководителей европейских государств – Франции, Германии, Англии».

МИД РФ призвал мировые структуры осудить атаку ВСУ на автобус с детьми

Политика / Международные отношения

17 июня украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомельской области, которая направлялась на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Ранения получили восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. СК России и Белоруссии возбудили уголовное дело о теракте. Россия обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны.

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