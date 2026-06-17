МИД РФ призвал мировые структуры осудить атаку ВСУ на автобус с детьми
Россия обратилась к международным организациям, национальным правительствам и мировой общественности с призывом дать оценку атаке на автобус с детьми из Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Москва ожидает публичной реакции на произошедшее и считает необходимым осуждение действий украинской стороны. «Молчание будет означать одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений», - подчеркнула она.
Захарова выразила уверенность, что лица, причастные к атаке, будут установлены и понесут ответственность.
17 июня украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу, ранены восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. Позже о возбуждении дела по факту инцидента сообщила белорусская сторона.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле квалифицировали атаку украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии как террористический акт. Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все меры для помощи пострадавшим.