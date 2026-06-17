СК Белоруссии возбудил дело после атаки ВСУ на автобус с детьми
Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту атаки украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Об этом сообщил председатель СК республики Константин Бычек, передает «БелТА».
«Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета РФ», – сказал Бычек.
Ранее уголовное дело о террористическом акте после атаки на автобус с детьми возбудил Следственный комитет России.
Автобус с детьми из Белоруссии был атакован украинскими военными на трассе А240 в Брянской области 17 июня. Дети из Гомеля ехали отдыхать в Геленджик. Сопровождавшая команду женщина погибла. Семь человек, включая пятерых детей, госпитализированы, сообщал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, у пострадавших детей диагностированы осколочные ранения. Всего в салоне находились 44 пассажира, включая 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы.