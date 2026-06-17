СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, 17 июня на трассе А240 украинские вооруженные формирования атаковали ударным беспилотным летательным аппаратом двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который следовал по маршруту Гомель – Геленджик. В транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов, все они направлялись на отдых.
В результате атаки, по предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения и были госпитализированы, информация о пострадавших уточняется. Следственный комитет России устанавливает детали преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что все пострадавшие, включая четверых детей, оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.