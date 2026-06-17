СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

По данным следствия, 17 июня на трассе А240 украинские вооруженные формирования атаковали ударным беспилотным летательным аппаратом двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который следовал по маршруту Гомель – Геленджик. В транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов, все они направлялись на отдых.