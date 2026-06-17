Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,764+0,31%YAKG38,7+1,31%KAZT360,4-0,44%IMOEX2 486,83-0,15%RTSI1 085,95-0,15%RGBI118,29-0,1%RGBITR783,11-0,07%
Главная / Общество /

Что известно об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Погибла сопровождающая, ранены дети, СК возбудил дело о теракте
Михаил Беляев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Брянской области автобус с детской футбольной командой из Гомеля был атакован беспилотником. Погибла женщина-сопровождающая, шесть человек ранены. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. «Ведомости» собрали главное о происшествии.

Где и как произошла атака

Удар был нанесен утром 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Беспилотник самолетного типа атаковал двухэтажный автобус, в котором находились юные футболисты и сопровождающие.

Всего в салоне было 44 пассажира, из них 28 детей – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. Автобус двигался по маршруту Гомель – Геленджик.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что дети ехали на отдых в Геленджик.

Брянский департамент физкультуры и спорта пообещал помочь с питанием и размещением.

Пострадавшие и погибшая

В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду.

Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей, сообщил Ковальчук.

Один ребенок находится в тяжелом состоянии, уточнил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Всего госпитализировано семь человек, в том числе пять детей.

Прокуратура Брянской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим. Звонки принимаются по телефону: +7 (962) 138-15-15.

Дело о теракте

По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следствие устанавливает все детали произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Реакции сторон

Министерство иностранных дел Белоруссии уточняет информацию об атаке. В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что дипломаты работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что случившееся – «очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан».

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку военным преступлением. «С точки зрения международного гуманитарного права, это военное преступление, когда страдают беззащитные, когда страдают дети», – сказала она.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте