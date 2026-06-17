Что известно об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Что известно об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из БелоруссииПогибла сопровождающая, ранены дети, СК возбудил дело о теракте
В Брянской области автобус с детской футбольной командой из Гомеля был атакован беспилотником. Погибла женщина-сопровождающая, шесть человек ранены. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. «Ведомости» собрали главное о происшествии.
Где и как произошла атака
Удар был нанесен утром 17 июня на трассе А240 в Брянской области. Беспилотник самолетного типа атаковал двухэтажный автобус, в котором находились юные футболисты и сопровождающие.
Всего в салоне было 44 пассажира, из них 28 детей – воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы. Автобус двигался по маршруту Гомель – Геленджик.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что дети ехали на отдых в Геленджик.
Брянский департамент физкультуры и спорта пообещал помочь с питанием и размещением.
Пострадавшие и погибшая
В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду.
Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей, сообщил Ковальчук.
Один ребенок находится в тяжелом состоянии, уточнил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Всего госпитализировано семь человек, в том числе пять детей.
Прокуратура Брянской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим. Звонки принимаются по телефону: +7 (962) 138-15-15.
Дело о теракте
По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следствие устанавливает все детали произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
Реакции сторон
Министерство иностранных дел Белоруссии уточняет информацию об атаке. В пресс-службе ведомства сообщили «РИА Новости», что дипломаты работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что случившееся – «очередной теракт киевского режима, который охотится на мирных граждан».
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку военным преступлением. «С точки зрения международного гуманитарного права, это военное преступление, когда страдают беззащитные, когда страдают дети», – сказала она.