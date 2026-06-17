ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми-футболистами под Брянском

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, 15 июня в результате удара беспилотника в Почепском районе погибли трое механизаторов АПХ «Мираторг». 11 июня при атаке FPV-дрона в Климовском районе ранение получил пятилетний ребенок. А 6 июня в селе Чубковичи Стародубского округа пострадали женщина и ее дети 6 и 7 лет.