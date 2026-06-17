ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми-футболистами под Брянском

ВСУ атаковали автобус с белорусскими детьми-футболистами под БрянскомПогибла сопровождающая, четверо детей ранены
Украинские беспилотники нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу, ранены шесть человек, включая четверых детей. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
«Украинские террористы атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик», – написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, 15 июня в результате удара беспилотника в Почепском районе погибли трое механизаторов АПХ «Мираторг». 11 июня при атаке FPV-дрона в Климовском районе ранение получил пятилетний ребенок. А 6 июня в селе Чубковичи Стародубского округа пострадали женщина и ее дети 6 и 7 лет.
Кроме того, 3 июня беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиеве в ДНР. Тогда погибли восемь человек. Ранения получили 12 человек.