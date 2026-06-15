В Брянской области при атаке БПЛА погибли трое механизаторов

15 июня в результате атаки беспилотника по жилому дому в Орле пострадали девять человек, повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей. В ночь на 15 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13-ю регионами России и двумя морями. В результате атаки в жилом секторе Тулы погибли три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, получили ранения.