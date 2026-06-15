В Брянской области при атаке БПЛА погибли трое механизаторов
Трое механизаторов АПХ «Мираторг» погибли в результате удара украинского беспилотника в Почепском районе Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Max.
«Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ «Мираторг» вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов», – написал Ковальчук.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь.
15 июня в результате атаки беспилотника по жилому дому в Орле пострадали девять человек, повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей. В ночь на 15 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13-ю регионами России и двумя морями. В результате атаки в жилом секторе Тулы погибли три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, получили ранения.