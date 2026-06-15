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Три человека погибли при ударе БПЛА по Туле

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилой сектор Тулы. Погибли три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, были ранены, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Атаке подверглись частные дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. На месте находятся экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. Ведется работа оперштаба в правительстве.

Ночью в регионе была объявлена беспилотная, а затем ракетная опасность. По словам Миляева, силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников. На момент публикации материала опасность БПЛА в Тульской области сохраняется.

Минобороны сообщало, что с 14:00 до 21:00 мск 14 июня силы ПВО сбили 104 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе над Тульской областью.

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