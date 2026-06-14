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ПВО за семь часов уничтожила 104 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

В период с 14:00 до 21:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Max.

Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Об уничтожении беспилотников, при помощи которых противник пытался атаковать объекты на территории Москвы, в течение дня несколько раз сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

14 июня Министерство обороны сообщило, что, несмотря на заявления Киева о скором переломе на фронте, предназначенные для западной аудитории, украинские власти готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. За этим последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.

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