14 июня Министерство обороны сообщило, что, несмотря на заявления Киева о скором переломе на фронте, предназначенные для западной аудитории, украинские власти готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. За этим последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.