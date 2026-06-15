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Силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами

Ведомости

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа над 13-ю регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера 14 июня Росавиация ограничивала работу аэропортов Волгограда, Сочи, Геленджика, Калуги («Грабцево»), Иванова («Южный»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»). Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что дежурные силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали частные дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Погибли три человека. Еще трое, включая годовалого ребенка, были ранены.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто: при массовом налете украинских беспилотников был поврежден мост возле острова Чонгар. БПЛА также атаковали мост между Геническом и Арабатской стрелкой, движение по нему остановлено.

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