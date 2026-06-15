Силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что дежурные силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев проинформировал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали частные дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Погибли три человека. Еще трое, включая годовалого ребенка, были ранены.