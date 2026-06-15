В результате удара БПЛА по Орлу повреждены около 100 квартир и 40 машин

Клычков отметил, что правительство региона уделяет много внимания вопросам безопасности. Он подчеркнул, что последствия удара требуют усиленного контроля со стороны властей и профильных служб. Продолжается обследование поврежденного имущества, а также координация действий с федеральными ведомствами и муниципальными структурами для ликвидации последствий.