В результате удара БПЛА по Орлу повреждены около 100 квартир и 40 машин

В результате удара БПЛА по Орлу повреждены около 100 квартир и 40 машинЧисло пострадавших увеличилось до девяти человек
Количество пострадавших в результате атаки беспилотника по жилому дому в Орле увеличилось до девяти человек, повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального правительства, передает ТАСС.
Клычков отметил, что правительство региона уделяет много внимания вопросам безопасности. Он подчеркнул, что последствия удара требуют усиленного контроля со стороны властей и профильных служб. Продолжается обследование поврежденного имущества, а также координация действий с федеральными ведомствами и муниципальными структурами для ликвидации последствий.
Клычков также поручил активизировать взаимодействие с Министерством обороны и другими органами власти по вопросам формирования резерва «Барс-Орел» для защиты объектов и территории региона. Отдельное внимание он призвал уделить гражданам, находящимся в пунктах временного размещения, а также обеспечению компенсационных выплат пострадавшим.
14 июня один человек погиб, еще восемь пострадали в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах города.
15 июня ВСУ атаковали жилой сектор Тулы. Погибли три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, были ранены. Атаке подверглись частные дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. На месте находятся экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. Ведется работа оперштаба в правительстве.