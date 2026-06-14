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В Орле один человек погиб, восемь пострадали при атаке БПЛА

Ведомости

Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Жителей поврежденных квартир разместили в гостиницах города. Последствия атаки устраняются.

Дежурные средства ПВО ликвидировали 249 украинских беспилотников самолетного типа за минувшую ночь. Беспилотники сбивали над акваторией Азовского моря и над территориями 14 российских регионов.

В городе Вязьма Смоленской области обломки БПЛА рухнули на частный дом. В результате постройка загорелась. Пострадала пожилая женщина. Сейчас она в больнице в стабильном состоянии.

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