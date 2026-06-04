Число пострадавших при атаке дронов на автобус в ДНР возросло до 12

Кроме того, новые пострадавшие зафиксированы и в других населенных пунктах республики. На автодороге Р-150 возле Андреевки в городском округе Докучаевск ранения средней степени тяжести получили женщина 2000 г.р. и мужчина 1994 г.р. В Дебальцево пострадал мужчина 1970 г.р., в Старомихайловке городского округа Донецк – мужчина 1954 г.р. Таким образом, общее число пострадавших в результате атак украинских беспилотников на территории ДНР достигло 16 человек.