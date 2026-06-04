Число пострадавших при атаке дронов на автобус в ДНР возросло до 12
Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиево возросло до 12 человек, включая ребенка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По последним данным, общее число жертв атаки достигло 20 человек. Восемь человек погибли, еще 12 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, новые пострадавшие зафиксированы и в других населенных пунктах республики. На автодороге Р-150 возле Андреевки в городском округе Докучаевск ранения средней степени тяжести получили женщина 2000 г.р. и мужчина 1994 г.р. В Дебальцево пострадал мужчина 1970 г.р., в Старомихайловке городского округа Донецк – мужчина 1954 г.р. Таким образом, общее число пострадавших в результате атак украинских беспилотников на территории ДНР достигло 16 человек.
Также Пушилин сообщил о повреждении трех объектов гражданской инфраструктуры и одного автомобиля. В результате пожара был уничтожен рейсовый автобус. Разрушения зафиксированы в Горловке, Енакиево и Дебальцево.
БПЛА ударил по автобусу рано утром 3 июня. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (по ст. 205 УК РФ). Пушилин назвал его актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила инцидент как охоту на людей.
Глава минздрава ДНР Константин Масников сообщил, что все пострадавшие при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиеве – это мирные граждане.