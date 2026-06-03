При атаке на автобус в ДНР пострадали исключительно мирные граждане
Все пострадавшие при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиеве (ДНР) – это мирные граждане, сообщил глава регионального минздрава Константин Масников.
«Среди пострадавших военнослужащих нет. Это все обычные гражданские люди, граждане РФ», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наказание для виновных в атаке на автобус должно быть неотвратимым. Он подчеркнул, что этот удар стал очередным преступлением Киева, при котором сознательно было атаковано мирное население. Президенту РФ Владимиру Путину, по его словам, уже доложили о ситуации.
В результате удара беспилотника ВСУ, который произошел 3 июня, погибли восемь человек. Документы погибших сгорели, их еще не опознали. Всего на рейс было зарегистрировано 53 человека. Ранения получили 11 человек, десять из них госпитализированы.