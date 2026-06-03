При атаке на автобус в ДНР пострадали исключительно мирные граждане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наказание для виновных в атаке на автобус должно быть неотвратимым. Он подчеркнул, что этот удар стал очередным преступлением Киева, при котором сознательно было атаковано мирное население. Президенту РФ Владимиру Путину, по его словам, уже доложили о ситуации.