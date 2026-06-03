Количество погибших при ударе ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми
Количество погибших при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве увеличилось до восьми. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил телеканалу «Звезда».
Тела еще не опознаны, документы погибших сгорели. На рейс зарегистрировалось 53 человека, уточнил Пушилин. Устанавливается, кто заходил и выходил по дороге. Ранены 11 человек, десять из них госпитализированы. Один пострадавший получил медпомощь амбулаторно.
Telegram-канал «Вести» сообщает, что, по уточненной информации, автобус двигался по маршруту Подольск – Симферополь. Он заехал в Енакиево, чтобы забрать пассажиров.
БПЛА атаковал автобус ранним утром 3 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (по ст. 205 УК РФ). Пушилин, сообщая об ударе, назвал его актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила инцидент как охоту на людей. По ее словам, ВСУ убивают россиян террористическими методами. Дипломат отметила, что Запад продолжит замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус.