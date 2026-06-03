Количество погибших при ударе ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми

Тела еще не опознаны, документы погибших сгорели. На рейс зарегистрировалось 53 человека, уточнил Пушилин. Устанавливается, кто заходил и выходил по дороге. Ранены 11 человек, десять из них госпитализированы. Один пострадавший получил медпомощь амбулаторно.