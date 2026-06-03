Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,88+0,82%RGSS0,19-0,52%VSMO24 780+0,08%IMOEX2 620,63+0,01%RTSI1 137,76+0,01%RGBI119,09+0,28%RGBITR784,86+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Количество погибших при ударе ВСУ по автобусу в ДНР выросло до восьми

Ведомости

Количество погибших при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Енакиеве увеличилось до восьми. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил телеканалу «Звезда».

Тела еще не опознаны, документы погибших сгорели. На рейс зарегистрировалось 53 человека, уточнил Пушилин. Устанавливается, кто заходил и выходил по дороге. Ранены 11 человек, десять из них госпитализированы. Один пострадавший получил медпомощь амбулаторно.

Telegram-канал «Вести» сообщает, что, по уточненной информации, автобус двигался по маршруту Подольск – Симферополь. Он заехал в Енакиево, чтобы забрать пассажиров.

БПЛА атаковал автобус ранним утром 3 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (по ст. 205 УК РФ). Пушилин, сообщая об ударе, назвал его актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила инцидент как охоту на людей. По ее словам, ВСУ убивают россиян террористическими методами. Дипломат отметила, что Запад продолжит замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус.

Читайте также:Как в России отреагировали на удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её