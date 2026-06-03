Уголовное дело возбудили после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Уголовное дело возбудили после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНРПогибли семь человек, еще 11 были ранены
Уголовное дело было возбуждено после гибели людей при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в донецком Енакиево. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). СКР выясняет детали преступления и устанавливает конкретных лиц, причастных к произошедшему.
Ранним утром 3 апреля беспилотник атаковал рейсовый автобус «Москва – Симферополь». Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что, предварительно, погибли семь человек, еще 11 были ранены. Пострадавшим оказывается помощь.
Ночью силы ПВО, по данным Минобороны РФ, сбили 354 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.