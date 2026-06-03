Как в России отреагировали на удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Как в России отреагировали на удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНРВ результате удара БПЛА погибли семь человек, 11 получили ранения
Утром 3 июня ударный беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус «Москва – Симферополь» в донецком Енакиево. Предварительно, погибли семь человек, 11 получили ранения разной степени тяжести.
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Глава республики Денис Пушилин, сообщая об ударе, назвал его актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. После этого официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ о террористическом акте.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов сравнил этот удар с атакой на автобус с крымчанами в Корсунь-Шевченковском в 2014 г. Он заявил, что «нацисты не меняются», изменилось только оружие – вместо дубин появились дроны.
Сенатор от ДНР Александр Волошин в интервью «РИА Новости» объяснил, что атаки ВСУ могут свидетельствовать только о желании создать особый «кровавый пиар-эффект», чтобы показать свое оружие. Он добавил, что в результате подобных действий Киева за границей все больше понимают цели спецоперации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент охотой на людей. Она подчеркнула, что ВСУ убивают россиян террористическими методами. Позднее в интервью «Известиям» дипломат отметила, что Запад продолжит замалчивать факт нападения ВСУ на рейсовый автобус.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале подчеркнул, что этот выпад Украины требует международного осуждения и жестких практических действий по привлечению к ответственности. По его словам, атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт.
«Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках», – сказал он.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар по автобусу – это осознанное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли угрозы. В своем канале в Мах она написала, что инцидент стал проявлением жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих и нравственных норм.
«Нет таких военных целей, которые могли бы оправдать кровь мирных жителей», – подчеркнула Лантратова.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил агентству «РИА Новости», что удар – это террористические действия Киева и главы Владимира Зеленского. Он отметил совершенно циничное отношение к атаке со стороны Украины.