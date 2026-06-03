Как в России отреагировали на удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар по автобусу – это осознанное преступление против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли угрозы. В своем канале в Мах она написала, что инцидент стал проявлением жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих и нравственных норм.